Открывать пошире ворота: психологи рассказали, как и почему женщин тянет на групповой секс

Секс. Иллюстративное фото / Teletype

Женщины никак не меньше мужчин желают стать поучаствовать в оргии или просто как-либо устроить секс втроем.

Как сообщает портал Лэди.Точка, к такому выводу пришли австралийские специалисты после многолетнего опроса дам.

Как заявил один из участников проекта, психолог Джефф Баркер, женщины часто отягощены различными комплексами (маленькая грудь и целлюлита на попе и в других местах), но им, как правило, помогает склонность к творчеству и привычка давать подсознанию большую свободу.

По данным Баркера, дамы регулярно мечтают о групповом сексе. Реже - когда находятся в долгом браке, чаще - если имеют крепкие отношения и хотят разнообразить сексуальную жизнь. Кроме того, женщина часто экспериментируют с сексом, будучи пьяными или назло зловредному возлюбленному.

Напомним, ранее в Сети появился рейтинг лучших поз и нужных правил для группового секса. Позднее Главред опубликовал топ-5 правил хорошего и качественного группового секса.



