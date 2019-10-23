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Открывать пошире ворота: психологи рассказали, как и почему женщин тянет на групповой секс

23 октября 2019, 01:02

Если верить психологам, то дам тянет пробовать и экспериментировать с групповым сексом никак не реже мужчин.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / Teletype

 Женщины никак не меньше мужчин желают стать поучаствовать в оргии или просто как-либо устроить секс втроем. 

Как сообщает портал Лэди.Точка, к такому выводу пришли австралийские специалисты после многолетнего опроса дам.

Как заявил один из участников проекта, психолог Джефф Баркер, женщины часто отягощены различными комплексами (маленькая грудь и целлюлита на попе и в других местах), но им, как правило, помогает склонность к творчеству и привычка давать подсознанию большую свободу.

По данным Баркера, дамы регулярно мечтают о групповом сексе. Реже - когда находятся в долгом браке, чаще - если имеют крепкие отношения и хотят разнообразить сексуальную жизнь. Кроме того, женщина часто экспериментируют с сексом, будучи пьяными или назло зловредному возлюбленному.

Напомним, ранее в Сети появился рейтинг лучших поз и нужных правил для группового секса.  Позднее Главред опубликовал топ-5 правил хорошего и качественного группового секса.


 

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