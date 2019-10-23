Эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете

Девушка с бананом / Забавник

Оральный секс уже давно лучше - очень популярное развлечение в браках и отношениях.

Портал Sunmag со ссылкой на экспертов разбил несколько мифов и заблуждений, сложившихся вокруг такого вида интима.

Миф №1. Перед минетом обязательно нужно чистить зубы. Парадоксально, но нет - после тщательной чистки зубов в ротовой полости образуются микротрещины, что увеличивает риск попадания туда всяческих инфекций.

Миф №2. Есть "правильный" и "неправильный" минеты. В оральном сексе нет таких понятий. Главное для женщины - проявлять энтузиазм. Если же получается какой-то дискомфорт, то нужно немедленно остановиться и перейти к каким-нибудь другим ласкам.

Миф №3. Минет – это история только про пенис в целом. А вот и нет. Есть как минимум три точки, работа с которыми сделает оральным секс незабываемым. Во-первых, меатус, наружное отверстие уретры на головке. Во вторых, венец головки ("шапочка") – своеобразный мужской вариант клитора. И, в-третьих, корень пениса, или, по-научному, корень (часть, которая пролегает между яичками и ниже).

Напомним, ранее Главред публиковал топ-3 совета для шикарного орального секса. До этого эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым.



