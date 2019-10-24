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Названы продукты, которые помогут легче пережить отказ от курения

24 октября 2019, 01:03

Чтобы бросить курить, необходимо не только правильное питание, но и регулярные физические нагрузки.

курение, запрет, сигарета
Скоро курение станет не только вредной, но и дорогой привычкой / companion.ua

Отказ от курения – дело непростое, особенно для тех, кто уже давно подвержен этой вредной привычке. Однако, в скором будущем многим все же придется задуматься над тем, что стоит бросить курить. Дело в том, что, по прогнозам, уже в ноябре этого года пачка сигарет может вырасти в цене на 7 процентов, а с Нового Года – подорожать на 40 процентов. А это значит, что курение станет не только вредным, но и дорогим увлечением.

В помощь всем бросающим курить американские медики перечислили продукты, которые помогут легче пережить отказ от курения. Чтобы определить эти продукты, врачи провели исследование, в рамках которого больше года наблюдали за состоянием добровольцев с 25-летним стажем курения. Оказалось, что легче всего отказ от сигарет переносится, если в рационе много растительной пищи.

Помимо овощей и фруктов медики также рекомендуют всем, кто бросил курить, употреблять курицу и пасту, пить первое время натуральные соки, минеральную воду. Кроме того, правильное питание должно подкрепляться регулярными физическими нагрузками.

Кстати, тягу к сигаретам усиливает острая и сладкая пища, а также алкоголь, кофе и чаи. Поэтому эти продукты лучше убрать из рациона.

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Напомним, ранее ученые выяснили, что курение может провоцировать развитие диабета второго типа. Кроме того, ученые проверили функционал легких 25 тысяч добровольцев. Часть из них была курильщиками со стажем, часть – вообще никогда не притрагивалась к сигаретам.  Оказалось, что так называемые нерегулярные курильщики повреждают свои лёгкие в такой же степени, как и заядлые любители табака.

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