Врачи развенчали популярные мифы об облысении

В юношеские годы мужчинам нужно быть особенно внимательными к состоянию своих волос / gialuron.com

Ученые, которые ранее нашли эффективный способ борьбы с облысением, развенчали четыре популярных мифа, которые связаны с алопецией у мужчин.

Миф № 1: Облысение связано со старением.

На самом деле мужчины начинают терять волосы еще в 20-30 лет. Просто с возрастом проблема становится заметнее. В связи с этим специалисты считают, что именно в юношеские годы мужчинам нужно быть особенно внимательными к состоянию своих волос.

Миф № 2: Склонность к облысению передается по материнской (отцовской) линии.

Оба родителя могут передать ребенку ген, отвечающий за потерю волос. В 2005 году ученые обнаружили ген облысения в X-хромосоме, которую мальчики наследуют от своих матерей. В 2008 году аналогичный ген был обнаружен в наследственном материале, который ребенок получает по отцовской линии.

Миф № 3 Стресс провоцирует облысение.

У многих людей, которые находятся в состоянии стресса, волосы начинают выпадать. Однако специалисты поясняют, что усиление выпадения волос при стрессе возникает как следствие того, что он обостряет различные хронические заболевания и патологии. Однако, в этом случае выпадение волос может прекратиться с решением проблемы – удалением источника стресса и восстановлением организма. Ученые утверждают, что сам стресс к облысению не ведет, с его прекращением алопеция не заканчивается.

Миф № 4: Облысение может стать результатом вредных привычек.

Вредные привычки действительно ухудшают состояние здоровья. Однако, далеко не все мужчины, имеющие вредные привычки, являются лысыми. Поэтому прямой связи между нездоровыми пристрастиями и алопецией нет. Однако, если облысение уже началось, вредные привычки могут усугублять процесс. Например, никотин ухудшает капиллярное кровообращение и питание волосяных луковиц.

Напомним, ранее уже бывшая и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун также рассказала о проблеме облысения и дала несколько действенных советов, как бороться с потерей волос. В свою очередь, эксперты рассказали о пяти лайфхаках, как мыть волосы, чтобы они росли быстрее и гуще.