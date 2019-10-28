Эксперт разоблачила мифы о женском оргазме

Оргазм. Иллюстративное фото / Missfit

Античные мифы вкупе с гомеровским эпосом легко пасуют в сравнении с количеством и дичью мифов, связанных с женским оргазмом.

Сексолог и эксперт тренинг-центра Елена Бекман разобралась с самыми устойчивыми из низ, сообщает портал Телепрограмма.

Миф №1. Женщина может получить оргазма исключительно от мужчины с большим пенисом. Полнейшее заблуждение. Поскольку оргазм женщины напрямую зависит от стимуляции клитора, то размер пениса особого значения не имеет. Нужно лишь подобрать правильную позу с партнером, чтобы стимулировать пресловутую "горошину".

Миф №2. Долгий брак всегда сводит на нет возможность женского оргазма. Здесь главное не лениться и уделять множество времени, чтобы разжечь былой огонь друг в друге. Ну и тогда снова волны оргазма будут накрывать дам регулярно.

Миф №3.Женский оргазм получается только при сексе в темноте. Ерунда полнейшая. Оргазм никак не зависит от того, тратится ли электричество при сексе, или нет. Точнее, нет единого рецепта. Кому-то нравится видеть своего партнера во время секса, а кто-то предпочитает плести кружево фантазий. Кому что по нраву.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как женщинам легко и просто получать оргазмы. До это специалисты назвали топ-5 способов получить потрясающий секс.



