Сберечь себя от искушения: экстрасенс рассказала, как изгонять из тела демонов секса

Николь Кузнецова / instagram.com/nikol.official/



Коварные/подлые демоны секса, именующиеся по традиции суккубами и инкубами, часто атакуют человека, когда он находится в беспомощном и сонном состоянии.

Об этом написала финалистка реалити-шоу Битва экстрасенсов Николь Кузнецова на своей странице в социальной сети Instagram.

"Демоны похоти и секса: суккуб совращает мужчин, инкуб — женщин. Как правило, они приходят, когда человек находится в дремотном состоянии, и окончательно парализуют его тело и волю",- написала она.

По словам Кузнецовой изгонять/избавляться от инкубов/суккубов крайне тяжело, но все-таки реально благодаря проверенным методам.

"Натуральный жемчуг, положенный под подушку или надетый на себя, молитва перед сном, эфирное масло (апельсин или розмарин), окуривание ладаном, омовение лица и тела святой водой перед сном, регулярная половая жизнь - защитный оберег", - подытожила экстрасенс.

Напомним, ранее Главред опубликовал материал по поводу того, какой знак Зодиака скрывает за собой демонов.