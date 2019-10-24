Сберечь себя от искушения: экстрасенс рассказала, как изгонять из тела демонов секса

Перефразируя старый хит: "Суккуб нечаянно нагрянет/ Когда его совсем не ждешь". Или инкуб - они оба демоны похоти.
Коварные/подлые демоны секса, именующиеся по традиции суккубами и инкубами, часто атакуют человека, когда он находится в беспомощном и сонном состоянии.
Об этом написала финалистка реалити-шоу Битва экстрасенсов Николь Кузнецова на своей странице в социальной сети Instagram.
"Демоны похоти и секса: суккуб совращает мужчин, инкуб — женщин. Как правило, они приходят, когда человек находится в дремотном состоянии, и окончательно парализуют его тело и волю",- написала она.
По словам Кузнецовой изгонять/избавляться от инкубов/суккубов крайне тяжело, но все-таки реально благодаря проверенным методам.
"Натуральный жемчуг, положенный под подушку или надетый на себя, молитва перед сном, эфирное масло (апельсин или розмарин), окуривание ладаном, омовение лица и тела святой водой перед сном, регулярная половая жизнь - защитный оберег", - подытожила экстрасенс.
Напомним, ранее Главред опубликовал материал по поводу того, какой знак Зодиака скрывает за собой демонов.