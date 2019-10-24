Доктор Комаровский оценил амулеты от болезней

Необходимо не только надеяться на амулеты от болезней, но и делать прививки, посоветовал Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Евгений Комаровский - известный педиатр, кандидат медицинских наук, а также ведущий программы Школа доктора Комаровского, сообщил, что не имел бы ничего против амулетов для профилактики простуды - ожерелий из чеснока - и блокаторов вирусов, если бы люди не надеялись только на эти средства.

Нужно не только надеяться на амулеты, но и сделать прививки, много гулять на улице, проветривать помещение, написал медик на своей странице в Instagram.

Эксперт подчеркнул, что нужно много гулять на свежем воздухе, а не в "сопливой толпе торгового центра".

"Но сплошь и рядом имеем ситуацию, когда в помещении детского сада жарко, сухо, луково-чесночная вонь, проветривать нельзя (выветрится полезный лук!), гулять нельзя (ветер и моросит)", - отметил врач.

Напомним, Евгений Комаровский сообщал, что переселение на необитаемый остров - самый надежный способ профилактики гриппа. Педиатр отметил, что таких островов на всех не хватит, а еще один эффективный способ профилактики этого заболевания - прививки.