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Диетолог реанимировала продукты, от которых толстеют: что можно есть

25 октября 2019, 01:07

Эксперт назвала продукты, которые неоправданно попали в черный список врагов похудения.

Хлеб
Диетолог советует есть 1 кусочек хлеба в сутки / УНИАН

Деление продукты на "полезные" и "вредные", и приписывание вторым статус врагов похудения, это неправильный путь, уверяет диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

На своей странице в Instagram эксперт решила реанимировать продукты, которые неоправданно затесались в черный список того, что надо исключать при диете.

Хлеб

Он содержит долгие углеводы, клетчатку, витамины группы В, большое количество клетчатки, а значит, отлично насыщает. Отказываться от хлеба, если вы его любите, не нужно. Рекомендуемая порция - 1 кусок в сутки (30 грамм).

Эксперт советует выбирать хлеб с добавлением цельнозерновой (обойной) муки. А вот есть бездрожжевой хлеб смысла нет, как и бояться дрожжей оже.

Банан/виноград

Комиссарова недоумевает, почему эти бедные фрукты попали в черный список. Для здорового человека высокий гликемический индекс значения не имеет, а по последним научным данным, возможно, даже для больных сахарным диабетом.

Картофель

Идеальный вариант приготовления картофеля - запеченный или отварной в мундире, чтобы сохранить достаточное количество клетчатки. При этом диетолог утверждает, что не существует никаких временных рамок для еды.

Макароны

Сейчас почти все производятся из твердых сортов пшеницы, а также масса макарон с добавлением цельнозерновой муки. Комиссарова предупреждает: бояться надо не макарон, а жирных сливочных соусов к ним. Лучше всего подойдет томатный, или вовсе без него.

Ранее диетолог разьяснила, как правильно набрать вес.

хлеб советы виноград макароны бананы Альбина Комиссарова
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