Медик рассказала, когда в Украине будут свирепствовать смертельные штаммы гриппа

В Украине опасными будут два штамма гриппа – Brisbane и Kansas

В Украине начало циркуляции вируса гриппа ожидается с конца ноября-начале декабря, заявила заведующая отделением респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.

Она отметила, что риск эпидемии продержится до марта и вместе с тем уточнила, что вероятность единичных случаев заболевания может наблюдаться вплоть до июня.

Медик напомнила, что с осени 2019 по весну 2020 года в Украине снова ожидается волна гриппа, при этом ни у кого из жителей Украины нет иммунитета к новым штаммам. Кроме того, они также могут спровоцировать осложнения болезней сердца, почек и бронхи.

Читайте такжеНазвано количество жертв гриппа в Киеве с начала 2019-го"В отличие от прошлогодней эпидемии, главенствовать теперь будут сразу два штамма заболевания – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они отличаются от предшественников тем, что существенно отличаются по антигенной и генетической структуре", - рассказала Мироненко Обозревателю.

По ее словам, Н1N1 наиболее опасен для молодых людей трудоспособного возраста, в группе риска Н3N2 – пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

"Для обеих групп риска осложнения могу вылиться в виде пневмонии с высоким риском летального исхода: в случае Brisbane это быстротекущая вирусная форма воспаления, Kansas чреват вторичной бактериальной формой заболевания", - добавила Мироненко.

Напомним, ранее были названы главные опасности новых вирусов гриппа.