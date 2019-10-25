Блаженная передышка: прогноз магнитных бурь преподнес нежданный сюрприз

Сильная магнитная буря сегодня, 25 октября 2019 – что делать и когда спасение / bashinform.ru

Довольно сильная магнитная буря ожидается сегодня, 25 октября 2019. Но есть и приятные новости.

Календарь магнитных бурь на конец октября 2019 зафиксировал изменения геомагнитных прогнозов. Если еще пару дней назад прогноз утверждал, что магнитная буря начнется 24 октября 2019 и продлится до 28-го числа включительно – то теперь 26 октября Солнце со своей активностью выдало землянам блаженную передышку.

Насколько получится восстановится за этот день – вопрос спорный (магнитная буря 27 октября 2019 снова потянет на четыре балла), но даже один день отдыха от давления космической погоды – это уже хорошо.

А пока же симптомы при магнитных бурях прежние: проблемы со сном, плохое самочувствие в целом и скачки давления в частности, головные боли и головокружения.

Магнитные бури: прогноз

Читайте такжеГороскоп на 25.10.2019 для всех знаков Зодиака: "баталии", сенсация и паникаК слову, о проблемах со сном. Там астрологи утверждают, что если в ночь на 25 октября неожиданно проснуться – значит, на человеке лежит проклятие или, как минимум, сглаз. Всё, мол, дело в том, что Луна с 3 часов до 5 часов по киевскому времени находится в так называемом мертвом градусе.

Однако внезапная бессонница вполне может объясняться приближавшейся магнитной бурей. Так что стоит просто выпить чаю с мятой и постараться спокойно заснуть.

Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.