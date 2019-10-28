Достойная кончина: врач разгромил самые популярные мифы о сперме

Мужчина и женщина. Иллюстративное фото / med.vesti

Что сказать - рано или поздно любой половозрелой женщине приходится сталкиваться напрямую с мужской спермой.Тем не менее, вокруг этой физиологической жидкости скопилось множество мифов.

Опытный медик, сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук для портала Passion разгромил самые одиозные заблуждения.

Миф №1. Сперма - хорошая в качестве крема для кожи. В эякуляте, и правда, много полезных веществ, но тем не менее, последствия камшотов дамам нужно убирать с себя. Потому как велик шанс получить аллергическую реакцию.

Читайте такжеОтец-молодец: Гинеколог тайно оплодотворил своей спермой полсотни пациентокМиф №2. По количеству и насыщенности спермы можно определить, насколько давно мужчина крайний раз занимался сексом. Здесь важно помнить оговорку - для мужской физиологии нет разницы, имел ли обладатель пениса интим или просто мастурбировал. Посему если партнер эякулирует вроде бы и обильно, но жидко - скорее всего, своего "лысого" он гоняет весьма часто.

Миф №3. Вкус спермы прямо зависит от того, чем питается и курит ли мужчина.Невозможно точно установить блюда, которые поглощает мужчина, продегустировать его сперму. Однако, если она будет иметь горьковатый вкус, то он наверняка сладкоежка или фанат острой пищи (ну или курит как паровоз). В конце концов, сперма имеет свой стойкий вкус, который способен перебивать остальные вкусы.

Напомним, ранее ученые рассказали, какой продукт улучшает "мужскую силу" и качество спермы. Позднее они поведали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин.