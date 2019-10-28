Психологи рассказали, почему люди хотят секса втроем

В общем, у желания "погреть" свою постель еще одним партнером есть четкие психологические предпосылки.
Когда мужчину или женщину тянет попробовать секс втроем, то корни такого желания лежат в их психике.
Портал Psy-practice опубликовал топ-3 психологических причины, почему люди идут на такой интим.
Причина №1. Нехватка телесного контакта / тактильных ощущений. То бишь человеку становится мало обнимашек, поцелуев и прочего от постоянного партнера/партнерши. Соответственно, ему хочется их удвоить
Причина №2. Желание побольше секс-стимуляции.Это случается, когда в отношениях налицо сексуальная неудовлетворенность (не факт, что даже осознаваемая)трансформируется в "хочу еще одного партнера/партнершу".
Причина №3. Желание подтвердить свою крутость как любовника/любовницы. Людям кажется, что секс втроем - история про возможность как можно больше отдать и осчастливить побольше людей.
Напомним, ранее в Сети был опубликован топ-3 советов по поводу того, как устроить хороший секс втроем. Позднее эксперт рассказала, как правильно организовывать секс втроем.