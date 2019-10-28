Комаровский раскрыл главный факт о кашле

Кашель - симптом какой-то болезни, заявил Евгений Комаровский / Скриншот

Главное, что необходимо понимать о кашле - кашель - это не болезнь, кашель является симптомом какой-то болезни.

Кашель нельзя лечить, можно лечить болезнь, которая сопровождается кашлем, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский.

Медик подчеркнул, что справиться с кашлем можно только тогда, когда мы понимаем из-за чего он возникает, а есть тысячи болезней, которые сопровождаются кашлем.

"Кашель - это способ очистки дыхательных путей - и верхних, и нижних… от того, что образуется в дыхательных путях или от того, что попадает в дыхательные пути…", - отметил врач.

Педиатр добавил, что, если человек живет там, где пыль и грязь, он будет кашлять даже тогда, когда абсолютно здоров. "…кашель не дает легким портиться… Если кто-то из вас - взрослых - курит и не кашляет, то это повод немедленно бросать, потому что ваши легкие не способны очищаться…", - посоветовал он.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что амулеты от болезней и блокаторы вирусов уместны, если не только на эти средства будут возлагаться надежды - необходимо также делать прививки и гулять на свежем воздухе.