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Пахать в угольной шахте: эксперты назвали плюсы и минусы анального секса

29 октября 2019, 05:06

В общем, всем желающим практиковать анальный секс нужно зазубрить некоторые его особенности, полагают медики.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / lady.mail.ru

Анальный секс давно и крепко поселился в сотнях тысяч спален по всему миру.

По просьбе портала Dni сексологи и психологи рассказали о плюсах, минусах и подводных камнях такого вида интима. 

Как заявляют медики, если люди увлеклись аналом, то все нормально и в порядке. Когда женщина соглашается на то, чтобы пенис атаковал ее через задний проход, то, значит, она полностью доверяет любовнику. Кроме того, как правильно, одни беседы об анальном сексе возбуждают пару, добавляя им "перцу" в отношения.

Читайте такжеВзбить шоколадный мусс: эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный сексДалее, есть небольшая часть дам, которая способна получить оргазм только с помощью анала - поскольку в прямой кишке у них есть особые сексуальные зоны, стимуляция которых пенисом или игрушкой приводит к пиковому возбуждению.

Однако, по словам проктологов, в анальном сексе нужно соблюдать умеренность. Слишком частые занятия "содомией" часто приводят к геморрою, образованию трещин ануса, растяжению стенок прямой кишки, диарее, недержанию, запорам.

Напомним, ранее эксперты составили перечень советов по поводу того, как правильно и безопасно заниматься анальным сексом. До этого эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс.

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