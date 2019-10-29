На пике блаженства: топ-3 способа наверняка довести женщину до оргазма

Оргазм. Иллюстративное фото / Lifehacker



Момент, когда женщины испытывают оргазм во время сексе — воистину на всем золота во многих парах.

В США группа ученых из Института Кинси закончила соответствующий проект, сделанный совместно с исследователями из Университета Чапмена, сообщает журнал Максим.

Всего было проанализированы анкеты 52 тысяч женщин (возрастная категория от 18 до 64 лет), состоящих в долгих отношениях.

Выяснилось, что для достижения дамами оргазма необходимо соблюдение трех обязательных условий:

1. Поцелуи со страстью;

2. Оральный секс (в т.ч. и куннилингус);

3. Стимуляция руками.

В случае, если партнером будут неукоснительно соблюдаться три условия, то вероятность получения оргазма у его партнерши возрастает во множество раз.

Напомним, ранее эксперты озвучили топ-5 способов чувственного секса с мощным оргазмом. До этого они рассказывали, как женщинам легко и просто получать оргазмы.