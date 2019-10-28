Лауреаты Шнобелевской премии пояснили, как надо правильно бить в драке

Как надо правильно бить в драке бутылкой / "Днепр Час"

В 2009 году Шнобелевскую премию присудили за то, что ученые выяснили, как надо правильно бить в драке – целой бутылкой или разбитой.

Оказалось, что эффективнее – целой.

Для начала, разбить бутылку намного сложнее, чем кажется: на это потребуется усилие примерно в 40 джоулей. На то, чтобы разбить человеческий череп, энергии нужно гораздо меньше.

Так что, с точки зрения энергоэффективности, лучший способ использовать в драке бутылку: сначала допить пиво, а потом сокрушать бутылкой противников.

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