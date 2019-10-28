Врачи объяснили, почему курильщику сложно бросить курить

Как бросить курить – быстро не получится, объяснили врачи / Reuters

У курильщика с опытом бросить курить быстро не получится, огорчили врачи.

Во время курения молекулы никотина попадают в мозг за несколько секунд. Там никотин провоцирует выработку дофамина — нейрогормона, которые вызывает ощущение эйфории. Также курение способствует выбросу других молекул, благодаря которым человек испытывает радость – в том числе эндогенных опиоидов (они усиливают позитивные ощущения, а негативные приглушают).

После того, как человек курить бросил, стимуляция никотиновых рецепторов прекращается. Соответственно, снижается уровень дофамина. Последствия: согласно исследованию, люди, которые резко бросили курить, спустя 31 день находились в состоянии затяжной депрессии и испытывали напряжение.

Читайте такжеСто гривен за пачку: в Украине сигареты подорожают уже с начала годаМногие надеются, что у них получится бросить курить быстро и, так сказать, в домашних условиях – если перейти с обычных сигарет на их "легкие" варианты, сигареты с фильтром или с низким содержанием смол. Однако исследования показывают, что ни один из этих вариантов не уменьшает риск для здоровья курильщика. Наоборот, такие варианты, скорее, мешают бросить курить, чем помогают избавиться от привычки.

По данным опроса, 68% курильщиков готовы отказаться от сигарет в пользу альтернативных продуктов. Существует огромное количество дезинформации о продуктах без табачного дыма.