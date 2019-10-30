Врач предупредила о смертельной опасности утреннего кофе натощак

Чашка кофе натощак для гипертоника может обернуться развитием инфаркта или инсульта / Фото kivahan.ru

Любители кофе частенько балуют себя этим напитком, временами у них даже наблюдаются симптомы "ломки" от кофе. При этом они все равно "грешат" тем, что позволяют себе пить кофе на голодный желудок. Как оказалось, это плохая привычка, поскольку чашка кофе натощак может негативно отразиться на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Особо опасен кофе натощак для гипертоников и людей с желчекаменной болезнью.

"Любитель кофе должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится", – предупредила гастроэнтеролог Мария Бадалян.

Порция утреннего кофе натощак может грозить гипертоникам развитием инфаркта или инсульта. По словам Бадалян, кофе рекомендуется пить людям с пониженным давлением, так как напиток способен его повышать до нужной отметки.

"Если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро "завтракает" кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье", – добавила медик.

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Напомним, ранее нейропсихологи из Испании провели исследование, чтобы узнать, с чем пить кофе утром. Если точнее, ученые выяснили, как правильно пить кофе – с сахаром или без.