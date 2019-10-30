Не только одно, а многое: мужчины рассказали, какой секс им нужен с женщинами

Пара. Иллюстративное фото / http://volshebno.net/

Рано или поздно в жизни пар возникает период, когда из секса исчезает пламя страсти и кровать начитает проверяться на прочность гораздо реже.

Портал Cosmo опросил мужчин и узнал, чего им не хватает для того, чтобы вернуть интиму былой накал.

Вариант №1. Секс на кресле. "Наш самый любимый вариант — секс на стуле или кресле. Я все вижу и до всего дотягиваюсь, включая ее грудь и клитор. Знаю многих мужчин, которые любят позу „наездницы наоборот", чтобы смотреть на ягодицы, но мне страшно, вдруг она мне что-то повредит", — именно так считает 31-летний Петр.

Читайте такжеВ Малайзии примут закон, защищающий мужчин от желающих секса женщинВариант №2. Наездница или дама сверху. "Мне эта поза нравится больше "прачки" и "наездницы наоборот", потому что есть зрительный контакт, я могу касаться ее тела и видеть реакцию", — утверждает 37-летний Павел.

Вариант №3. Секс перед зеркалом. "Любые движения перед зеркалом лучше движений без зеркала. Смотреть в зеркале, как она ублажает меня орально — самая прекрасная картина в моей жизни! Вторая — видеть, как она сидит сверху. Зеркало показывает то, что глаза не замечают", — рассказал 37-летний Андрей.

Напомним, ранее в Сети появился гид по сексу мужчины с двумя женщинами. Позднее эксперты рассказали, почему женщины любят секс с богатыми мужчинами.