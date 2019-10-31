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Пройтись по стояку: топ-3 способов решить проблемы с эрекцией без лекарств

31 октября 2019, 04:37

Специально для тех страдальцев, которые терзаются от сбоев в своей половой системе.

Потенция
Мужчина. Иллюстративное фото / https://opotencii.com/

К сожалению, в определенный момент практически любой мужчина сталкивается с тем, что его пенис работает все хуже и хуже в сексуальном плане.

Портал Лайфхакер опросил экспертов и составил топ-3 способов улучшить потенцию в, что называется, домашних условиях и без лекарственных препаратов.

Совет №1. Постараться избавиться от стресса.

Стрессовое состояние — один из основных врагов эрекции. Он нарушает сердечный ритм, повышает артериальное давление, а также ухудшает настроение. Такой бурный "коктейль" наносит серьезный ущерб потенции и заметно снижает способность мужчина заниматься сексом.

Совет №2. Употребляйте в пищу побольше чеснока, перца и бананов. Эти продукты обладают почти волшебным с точки зрения потенции свойством. Равно как и кардиоупражнения, они всерьез улучшают кровообращение в нужных местах.  

Совет №3. Избавьтесь от вредных привычек

Вот только не успокаивайтесь с помощью сигарет и алкоголя. Иначе вы рискуете заработать спазмы сосудов и распрощаться с нормальной эрекцией.

Впрочем, если с курением надо завязывать однозначно, то в плане горячительных напитков есть некоторые нюансы. Умеренное (умеренное!) употребление алкоголя не наносит вред потенции. 

Напомним, ранее в Сети опубликовали список масел, поднимающих либидо и укрепляющих потенцию. Ранее врачи составили топ-5 продуктов, максимально улучшающих потенцию.

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