Бестолковая возня: эксперты рассказали, почему у женщин случаются проблемы с оргазмом

Секс. Иллюстративное фото / Qulady

В том, что женщины во время секса не всегда получают оргазм, виноваты как и они сами, так и их партнеры.

Об этом сообщает со ссылкой на экспертов-сексологов из США портал grodno24. По их информации, представительницы "прекрасного пола" может в момент потерять желание, находясь на самом пике сексуального возбуждения - из-за внеинтимных переживаний.

Соответственно ни в коем случае дамам не стоит заниматься сексом по принуждению, ради угождения или ради заполнения эмоциональной пустоты.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 способа наверняка довести женщину до оргазма. До этого ученые выяснили, почему у женщин возникают проблемы с оргазмом.