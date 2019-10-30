Под Тернополем медики заподозрили у ребенка опасную инфекцию

Сибирская язв / ura.ru

В Тернопольской области госпитализирован ребенок с опасной инфекционной болезнью. Так, медики подозревают, что у пациента сибирская язва.

Отмечается, что ребенка госпитализировали в одном из районов Тернопольской области. У пациента диагностировали нарушениями кожных покровов, которые похожи на сибирскую язву. Подтвердить или опровергнуть диагноз смогут только после проведения всех лабораторных исследований, в том числе и в лабораториях Киева.

"Накануне в одном из центральных районов области у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом "сибирская язва". Болезнь кожной формы, со средней тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей", - рассказала в комментарии Укринформу исполняющая обязанности директора Тернопольского областного лабораторного центра МОЗ Украины Оксана Чайчук.

При этом она указала, что последние 10 лет в Тернопольской области не было ни одного случая заболевания человека сибирской язвой.

Стоит отметить, что сибирская язва является острой инфекционной болезнью. Заразиться инфекцией можно от крупного и мелкого рогатого скота. В организм инфекция попадает в основном через кожу, иногда – через верхние дыхательные пути и крайне редко – через слизистые оболочки кишечника. Обычно инфекция проявляется на коже, в очень редких случаях - в легочной форме или кишечной.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины насчитали не менее 13 500 мест, в которых существует риск подхватить сибирскую язву.