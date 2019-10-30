Какие яйца несут опасность: врач указал на важный факт

Перед тем, как положить яйца в холодильник, их нужно помыть с мылом, посоветовал врач / depositphotos

Врач Виктор Литвиненко предупредил, что немытые и недоведенные до полной готовности куриные яйца несут угрозу, поскольку в них живет одна из самых опасных бактерий - сальмонелла.

Перед тем, как яйца ставить в холодильник, их нужно мыть с мылом, приводит слова эксперта Обозреватель.

Показателем полной готовности яиц является то, что их желток и белок становятся плотными.

"…находясь невымытыми в холодильнике, (яйца - Ред.) могут заразить (сальмонеллой - ред.) остальные открытые продукты, например, уже приготовленное мясо…", - предупредил медик.

Ранее сообщалось, что яйца полезны для мозга человека. Если постоянно употреблять этот продукт может улучшиться способность нейронов проводить нервные импульсы, возможно улучшение концентрации внимания.