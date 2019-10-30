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Какие яйца несут опасность: врач указал на важный факт

30 октября 2019, 20:55

Немытые яйца могут заразить продукты одной из самых опасных бактерий, отметил медик.

Перед тем, как положить яйца в холодильник, их нужно помыть с мылом, посоветовал врач - Как правильно хранить яйца
Перед тем, как положить яйца в холодильник, их нужно помыть с мылом, посоветовал врач / depositphotos

Врач Виктор Литвиненко предупредил, что немытые и недоведенные до полной готовности куриные яйца несут угрозу, поскольку в них живет одна из самых опасных бактерий - сальмонелла.

Перед тем, как яйца ставить в холодильник, их нужно мыть с мылом, приводит слова эксперта Обозреватель.

Показателем полной готовности яиц является то, что их желток и белок становятся плотными.

"…находясь невымытыми в холодильнике, (яйца - Ред.) могут заразить (сальмонеллой - ред.) остальные открытые продукты, например, уже приготовленное мясо…", - предупредил медик.

Ранее сообщалось, что яйца полезны для мозга человека. Если постоянно употреблять этот продукт может улучшиться способность нейронов проводить нервные импульсы, возможно улучшение концентрации внимания.

врач яйца сальмонелла Виктор Литвиненко
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