Какие яйца несут опасность: врач указал на важный факт

Немытые яйца могут заразить продукты одной из самых опасных бактерий, отметил медик.
Врач Виктор Литвиненко предупредил, что немытые и недоведенные до полной готовности куриные яйца несут угрозу, поскольку в них живет одна из самых опасных бактерий - сальмонелла.
Перед тем, как яйца ставить в холодильник, их нужно мыть с мылом, приводит слова эксперта Обозреватель.
Показателем полной готовности яиц является то, что их желток и белок становятся плотными.
"…находясь невымытыми в холодильнике, (яйца - Ред.) могут заразить (сальмонеллой - ред.) остальные открытые продукты, например, уже приготовленное мясо…", - предупредил медик.
Ранее сообщалось, что яйца полезны для мозга человека. Если постоянно употреблять этот продукт может улучшиться способность нейронов проводить нервные импульсы, возможно улучшение концентрации внимания.