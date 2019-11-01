"Летает голова то вверх, то вниз": топ-5 советов для качественного минета

Оральный секс. Иллюстративное фото / Bagira.club

Нынешние интимные отношения в паре практически невозможны без регулярного занятия оральным сексом, в первую голову - минетом.

Портал Космо со ссылкой на секс-коуча Екатерину Любимову опубликовал несколько советов, которые помогут дамам прокачать свое минетное искусство.

№1 Рука как продолжение ротовой полости. Здесь нужно плотно брать пенис в кулак, а ладонь прижимать к губам. Затем остается лишь двигаться синхронно.

№2. Тайные кнопки. Они расположены по бокам пениса, поближе к основанию, и отвечают за циркуляцию крови. Если нажать на них, то эрекция продлится, а эякуляция, соответственно, отложится на потом.

№3. Забота о яйцах. Тестикулы нужно ласково поглаживать и облизывать (но ни в коем случае не кусать).

№4. Порхание бабочки. Здесь даме важно двигать кончиком языка то вверх, то вниз, особое внимание уделяя подвенечной бороздке и венчику.

№5. Не забывать о дырочке. Отверстие уретры крайне чувствительно. Мягкие касания языком к нему точно унесут мужчину на вершину блаженства.

Напомним, ранее эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете. До этого в Сети опубликовали топ-3 совета для шикарного орального секса.