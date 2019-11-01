"Приподнятое настроение за штанами": какие продукты нужно кушать ради хорошей эрекции

Иллюстративное фото / flashdance74

Что сказать - жизнь достаточно суровая и беспощадная штука. Потому каждый мужчина рано или поздно сталкивается с тем, что потенция теряет былую стойкость.

Портал Lunanews опросил экспертов и составил специальное меню, способное улучшить половой вопрос у представителей "сильного пола".

Сперва нужно потреблять как больше мясных или рыбных блюд, а также яичницу или салат с отварным яйцом. Далее, помогут морепродукты. Ведь устрицы, рапаны, мидии — отличные афродизиаки.

Помогут укрепить потенцию и обычные цитрусовые - лимоны и апельсины. Далее - чай с пряностями, в том числе и имбирь, шафран, гвоздика.

Напомним, ранее врачи составили топ-5 продуктов, максимально улучшающих потенцию. До этого ученые назвали фрукты, улучшающие потенцию.



