Эксперты дали 5 советов, как легко похудеть

Эксперты дали 5 советов, которые помогут похудеть / Единственная

Практически все девушки мечтают похудеть, не прикладывая особых усилий и без вреда для здоровья.

Это вполне реально сделать, главное – регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Советы по правильному рациону, которые помогут заполучить стройную фигуру, дали эксперты, передает MedikForum.

1. Нужно есть специи

Специи помогают снизить общую калорийность блюда, делают его ароматнее и вкуснее. Эксперты советуют добавлять перец чили, травы, а также кайенский перец, черный перец, имбирь, корицу – они способствуют похудению.

2. Отказ от соусов

Тем, кто худеет, нужно забыть о существовании покупных соусов типа майонеза или кетчупа, так как они не несут никакой пользы для организма, а при их избыточном количестве могут привести к увеличению объемов талии. Если и использовать соусы в готовке, то только безопасные: сальсу, коричневую горчицу, бальзамический уксус, натуральные масла в небольших количествах.

3. Антипригарная посуда

Антипригарная посуда — отличное вложение в свою фигуру. Благодаря этому можно существенно сократить количество потребляемого масла, так как подобные покрытия можно применять даже без этого продукта. Таким образом, можно похудеть легко и быстро.

4. Пить меньше калорий

Напитки, не меньше, чем еда, содержат в себе много калорий. Больше всего вы пьете калорий в молочных коктейлях, фруктовых соках, и, конечно же, алкогольных напитках. Если вы не берете их в расчет, правильно питаетесь, но никак не можете похудеть, пересмотрите свое отношение к напиткам.

5. Больше сна

Во сне организм человека наполняется энергией, получает все необходимые полезные компоненты, к тому же, сон помогает избежать переедания.

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