  1. Главная
  3. Здоровье

В популярном супермаркете обнаружили опасную инфекцию: подробности

1 ноября 2019, 13:43

В лаборатории подтвердили наличие возбудителя заболевания в рыбе.

Ботулизм
Ботулизм / УНИАН

В одном из супермаркетов Киева обнаружили ботулизм. Так, ботулотоксин находился в вяленной рыбе в магазине на улице Полковника Потехина, 2.

Отмечается, что ботулизм подтвердили лабораторно.

"В связи с регистрацией случая заболевания ботулизмом жителя Киева, который, возможно, связан с употреблением рыбной продукции промышленного производства (рыбы вяленой), Главное управление Госпотребслужбы в Киеве провело внеплановое инспектирование с отбором образцов пищевых продуктов", - говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Супермаркет, в котором обнаружили ботулизм, временно прекратил продажу рыбы и рыбной продукции.

Напомним, ранее сообщалось, что более 60 человек пострадали от отравления копченой рыбой во Львове.

супермаркет ботулизм заболевание рыба
Сейчас вы просматриваете новость «В популярном супермаркете обнаружили опасную инфекцию: подробности». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:15
"Будем строить дороги 100 лет": Зеленский в Тернополе пожурил чиновников за ужасные дороги - видео
14:14
Не покидают позиции: СМИ узнали детали разведения войск в Золотом
13:57
Разведение сил в Петровском: в Минобороны заявили о пересмотре даты
13:43
В популярном супермаркете обнаружили опасную инфекцию: подробности
13:31
"Ложная интерпретация": в РФ истерят после требований Украины выплатить репарации за Донбасс
13:29
Назвать Азов террористами: депутаты отправили письмо конгрессменам США Фото
13:25
Майк Шинода из Linking Park записал трек для фильма Аванпост Видео
13:18
ВСУ возле Крыма стреляют из Буков и С-300: зрелищное видео Видео
13:01
Хэллоуин 2019: украинские звезды удивили страшными костюмами
12:59
Ловят в офисах и на улице: в Украине снова открыли "охоту" на призывников
12:57
В Национальном институте рака прокомментировали проведенный Минздравом аудит
12:48
Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа: Пристайко не хочет прололжения банкета Видео
12:42
"50% надо убрать": в Сети всплыла скандальная переписка со "слугой народа"
12:30
"Файне місто Тернопіль": Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА Видео
12:19
Отвод войск в Золотом завершился - СМИ
12:14
"Положил руки возле пениса": Кива в Раде снова развлекался, опубликовано видео Видео
12:10
Появилось видео вчерашнего штурма спецназом СБУ офиса подельника Кличко и Черновецкого
12:02
Гончарук назвал требования Украины на переговорах с РФ по транзиту газа
12:01
"Уе*уйте на*уй, Путин, введи ремонт": в Сети бурно обсуждают восстанавление Донбасса
12:00
Постпред РФ в ОБСЕ впал в истерику из-за комиссии Украина – НАТО
11:55
Зимнее кокетство вот-вот прекратится: синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды Видео
11:43
На Одесчине парень "поиздевался" над флагом Украины, опубликованы фото и видео Фото Видео
11:42
На соратницу Порошенко завели уголовное дело за призыв к убийству Видео
11:17
Убитый горем муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
10:57
В Нацбанке подсчитали убытки от сокращения транзита газа из РФ
10:55
"Богиня, какие загорелые ножки!": Маша Ефросинина разделась и завела сеть
10:54
Разрыв отношений и лавры: кому гороскоп 2019 на сегодня что напророчил
10:53
Вернуть Крым Украине: в МИД России ответили на требование НАТО Видео
10:53
Серьезно потрясет: украинцев предупредили о мощном землетрясении
10:35
Публикации мало: Трамп решил зачитать стенограмму разговора с Зеленским
10:29
Чей Крым? Facebook оскандалился из-за "Гоблина" Аксенова
10:27
В Киеве закрыли две станции метро: названа причина
10:21
"Готовься к похоронам себя": в Кабмине пожаловались на угрозы Видео
10:20
В Киеве на Борщаговке трамвай попал под побстрел - фото
10:03
Четверо били и один зарезал? На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб школьник Видео
10:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 7 и 8 серия смотреть онлайн 31-10-2019 Видео
09:55
"Признание" Земана о Крыме - топорная кремлевская пропаганда мнение
09:54
"Свитязю - пи…": в Сети подняли тревогу из-за состояния озера Фото
09:50
"Перевернул им стол с виски": Москаль рассказал о работе миссии ОБСЕ против Украины
09:28
Макрон пожаловался на "нелегальные украинские банды"
09:28
По приютам с детства скитался: рецензия на фильм Сирота Бруклин Видео
09:13
Климкин назвал условие удара России по югу Украины Видео
08:53
Бонус к безвизу: Пристайко рассказал о новых переговорах с ЕС Видео
08:48
В Киеве на семи дорогах серьезно снижена скорость движения Видео
08:33
Путин манипулирует Зеленским как мальчишкой мнение
08:20
За счет РФ: в Мининфраструктуры рассказали, кто будет восстанавливать Донбасс Видео
07:57
В Великобританиии "переименовали" столицу Украины
07:44
"Жир выдавливает мозг": Сивохо нарвался на гнев украинцев из-за скандального заявления
07:17
"Москва не позволит": эксперт рассказал о вечной войне с Россией
07:02
Пристайко озвучил запасной вариант завершения войны на Донбассе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять