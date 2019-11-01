В популярном супермаркете обнаружили опасную инфекцию: подробности

Ботулизм / УНИАН

В одном из супермаркетов Киева обнаружили ботулизм. Так, ботулотоксин находился в вяленной рыбе в магазине на улице Полковника Потехина, 2.

Отмечается, что ботулизм подтвердили лабораторно.

"В связи с регистрацией случая заболевания ботулизмом жителя Киева, который, возможно, связан с употреблением рыбной продукции промышленного производства (рыбы вяленой), Главное управление Госпотребслужбы в Киеве провело внеплановое инспектирование с отбором образцов пищевых продуктов", - говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Супермаркет, в котором обнаружили ботулизм, временно прекратил продажу рыбы и рыбной продукции.

Напомним, ранее сообщалось, что более 60 человек пострадали от отравления копченой рыбой во Львове.