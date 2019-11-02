Ученые разнесли миф о прямой связи секса во время беременности и родов

Оказывается, популярный миф о связи между сексом во время "интересного положения" и приближением родов имеет крайне мало общего с действительностью.
Группа итальянских специалистов выяснили, полезен ли секс во время беременности связаны ли между собой секс и роды.
Соответствующее сообщение опубликовал портал Medikforum. По данным ученых, всех женщин, согласившихся участвовать в исследовании, разделили на две группы: те, кто практиковал секс на последних сроках беременности и те, кто соблюдал целибат .
Оказалось, что известный миф - мол, секс на поздних сроках помогает приблизить роды, не имеет ничего общего с действительностью. Женщины из обеих контрольных групп рожали приблизительно в одно и то же время.
Напомним, ранее эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс. До этого эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом.