Ученые разнесли миф о прямой связи секса во время беременности и родов

Беременность. Иллюстративное фото / journal.matras-strong.ru/

Группа итальянских специалистов выяснили, полезен ли секс во время беременности связаны ли между собой секс и роды.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Medikforum. По данным ученых, всех женщин, согласившихся участвовать в исследовании, разделили на две группы: те, кто практиковал секс на последних сроках беременности и те, кто соблюдал целибат .

Оказалось, что известный миф - мол, секс на поздних сроках помогает приблизить роды, не имеет ничего общего с действительностью. Женщины из обеих контрольных групп рожали приблизительно в одно и то же время.

Напомним, ранее эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс. До этого эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом.