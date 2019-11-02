Боком и с прискоком: в Сети опубликовали топ-10 самых популярных секс-поз

Секс. Иллюстративное фото / https://prelest.com/

Поскольку сексом можно заниматься, как в той брутальной поговорке, "раком, боком и с прискоком", регулярно составляются различнейшие топы и рейтинги поз.

Не остался в стороне и медицинский портал DrEd, который провел опрос среди своих пользователей. В опросе участвовали более 2000 человек (обоих полов).

№1. Мужчина сзади ("прачки", "раком");

№2. Миссионерская;

№3. Всадница;

№4. Ноги на плечах;

№5. 69;

№6. На боку;

№7. Всадница - вид сзади;

№8. Оральный секс;

№9. Анальный секс;

№10. Секс на столе.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-5 лучших поз для секса с игрушками. Позднее был обнародовал рейтинг лучших поз и нужных правил для группового секса.