Боком и с прискоком: в Сети опубликовали топ-10 самых популярных секс-поз

В общем, из всего многообразия поз для секса можно все-таки выделить самые распространенные.
Поскольку сексом можно заниматься, как в той брутальной поговорке, "раком, боком и с прискоком", регулярно составляются различнейшие топы и рейтинги поз.
Не остался в стороне и медицинский портал DrEd, который провел опрос среди своих пользователей. В опросе участвовали более 2000 человек (обоих полов).
№1. Мужчина сзади ("прачки", "раком");
№2. Миссионерская;
№3. Всадница;
№4. Ноги на плечах;
№5. 69;
№6. На боку;
№7. Всадница - вид сзади;
№8. Оральный секс;
№9. Анальный секс;
№10. Секс на столе.
Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-5 лучших поз для секса с игрушками. Позднее был обнародовал рейтинг лучших поз и нужных правил для группового секса.