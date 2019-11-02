Известный врач в России запретила пить молоко с медом при простуде

Малышева заявила, что молоко с медом не помогает при простуде / poradumo.com.ua

Известный российский медик Елена Малышева во всеуслышание заявила, что молоко и мёд не помогают при простуде.

"Рецепт, которым лечили с давних времён, является мифом. Это с лёгкостью можно опровергнуть", - отметила Малышева.

При этом, бытует мнение, что именно эти продукты по содержанию витаминов и микроэлементов идеальны при простуде.

К слову, известно, что витамины, которые содержит мед, улучшают работу защитных сил, чем помогают быстрее справиться с болезнью.

Витаминный состав меда на 100 г продукта:

· витамин В2 (рибофлавин) – около 0,04 мг;

· витамин В3 (ниацин) – 0,12;

· витамин В5 – 0,07;

· витамин В6 – 0,03;

· фолиевая кислота – 2;

· аскорбиновая кислота – 0,5;

· витамин, А – 0,04;

· витамин РР – до 4 мг.

Витамины группы В улучшают обменные процессы, играют важную роль в работе нервной системы. Также стимулируют выработку жирных ненасыщенных кислот, принимают участие в кроветворении. Мед содержит витамины, которые оказывают воздействие на укрепление иммунитета, являются мощным антиоксидантом.

Полезные свойства меда также заключаются в наличии большого количества микроэлементов:

· калий – 65 мг;

· кальций – 5,1;

· магний – 2,9;

· фосфор – 7,2;

· медь – 31;

· цинк – 0,1;

· марганец – 0,36;

· железо – 0,5;

· фтор – 8;

· хром – 5 мг.

Более того, при вирусных заболеваниях сердце испытывает двойную нагрузку, что приводит к аритмии, стенокардии, инфаркту. Калий, которым богато молоко, поддерживает сердечную мышцу и предотвращает развитие осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Также еще наши бабушки говорили, что теплое молоко с мёдом имеет отхаркивающее действие. Тёплая кружка молока с ложкой мёда три раза в день по стародавнему рецепту прогонят хворь быстро и эффективно.

При этом очередное заявление доктора Елены Малышевой заставляет задуматься, передает vistanews.

Читайте такжеДоктор Комаровский раскрыл простые правила для профилактики простудыРанее врачи пояснили, как лечить простуду в домашних условиях. Врачи-ЛОРы пояснили, что если вирус уже проник в организм (попал на слизистую, в клетки дыхательных путей и начал размножаться), то лекарства уже не остановят болезнь. Остается укреплять иммунитет, чтобы ОРВИ закончилось побыстрее и без опасных последствий для организма.