Синдром чистой тарелки: Комаровский раскрыл важный момент в питании ребенка

Избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, нежели умеренный дефицит, считает Евгений Комаровский.
Известный украинский врач Евгений Комаровский, который ранее раскрыл основное правило обучения детей, посоветовал родителям не заставлять своих отпрысков съедать все, что им положили в тарелку. Доктор Комаровский отметил, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, нежели умеренный дефицит.
"Синдром чистой тарелки" – это состояние, которое характеризует реакцию взрослых на то, удалось ли ребенку доесть предложенную порцию еды, или нет.
"Доел и показал чистую тарелку – все счастливы. Не доел – огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней", – написал доктор Комаровский в Instagram.
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Важно не забывать о том, что одна из главных проблем человечества – ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством не очень полезной пищи, отметил он.
"Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит", – написал Комаровский.
Также доктор Комаровский дал несколько важных советов для родителей:
- Не надо хвалить ребенка за съеденную еду.
- Не стоит настаивать на обязательном доедании и демонстрации пустой тарелки или дна чашки.
"Если еда все время остается – значит, что проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит", – подытожил доктор Комаровский.
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Напомним, ранее доктор Комаровский назвал главное правило кормления заболевшего ребенка. В свою очередь, бодибилдер, фитнес-блогер, тренер Дмитрий Путылин рассказал, как воспитывать у детей правильное отношение к еде.