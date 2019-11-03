Синдром чистой тарелки: Комаровский раскрыл важный момент в питании ребенка

Если еда все время остается – значит проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит / Фото: freepik.com

Известный украинский врач Евгений Комаровский, который ранее раскрыл основное правило обучения детей, посоветовал родителям не заставлять своих отпрысков съедать все, что им положили в тарелку. Доктор Комаровский отметил, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, нежели умеренный дефицит.

"Синдром чистой тарелки" – это состояние, которое характеризует реакцию взрослых на то, удалось ли ребенку доесть предложенную порцию еды, или нет.

"Доел и показал чистую тарелку – все счастливы. Не доел – огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней", – написал доктор Комаровский в Instagram.

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Важно не забывать о том, что одна из главных проблем человечества – ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством не очень полезной пищи, отметил он.

"Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы ребенок ел много и в обязательном порядке доедал все то, что любящие взрослые положили в тарелку/налили в чашку. Избыток пищи порождает многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит", – написал Комаровский.

Также доктор Комаровский дал несколько важных советов для родителей:

Не надо хвалить ребенка за съеденную еду.

Не стоит настаивать на обязательном доедании и демонстрации пустой тарелки или дна чашки.

"Если еда все время остается – значит, что проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит", – подытожил доктор Комаровский.

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Напомним, ранее доктор Комаровский назвал главное правило кормления заболевшего ребенка. В свою очередь, бодибилдер, фитнес-блогер, тренер Дмитрий Путылин рассказал, как воспитывать у детей правильное отношение к еде.