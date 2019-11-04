Комаровский разъяснил, как любить детей правильно

Детям лучше уделять внимание, а не давать конфеты, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Родителям стоит любить детей правильно - необходимо уделять им внимание, а не просто давать сладости.

Сладости являются одним из самых легкодоступных способов получения удовольствия, говорится в ролике Евгения Комаровского - врач, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского, опубликованном в Instagram.

Эксперт отметил, что ему не нравится, когда родители вместо того, чтобы обеспечить детям полезные удовольствия, но которые нужно потратить свое времени, просто дают малышам сладости.

"…то есть понятно, что покататься с папой на велосипеде намного большее удовольствие, чем жрать в одиночку конфеты в своей комнате, да. Но то же нужно свое время и деньги на велосипед. И самому же пойти куда-то", - сказал он.

Комаровский добавил, что "можно прийти с работы, дать ему (ребенку - Ред.) шоколадку и все - выполнил родительский долг". "Поэтому я и призываю вас, чтобы вы любили детей правильно, потому что вашим детям нужны не конфеты, а ваше время, это очень важно…", - объяснил медик.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что детям можно давать полезные сладости, в частности, изюм и курагу. Врач добавил, что сладости не помешают активным детям, но лишние "вкусняшки" не нужны малышам с большой попой и щеками.