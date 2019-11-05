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Украине грозят землетрясения: что делать во время и после землетрясения

5 ноября 2019, 03:19

Что делать, если началось землетрясение, выяснил Главред.

Землетрясения в Украине: что делать при землетрясении и что нельзя делать – в школе, в квартире, на улице
Землетрясения в Украине: что делать при землетрясении и что нельзя делать – в школе, в квартире, на улице / Reuters

Украинцев предупредили о мощном землетрясении: обещают 8-12 баллов. 

Самыми опасными участками Украины считается район Зоны Вранча – Карпатских гор и запад Одесской области. 

Главред решил выяснить, что делать населению, если началось землетрясение.

Как спастись от землетрясения в квартире

Алгоритм действий таков:

  • до землетрясения убрать на пол тяжелые и травмоопасные вещи (книги, посуду и пр.);
  • приготовить документы и деньги, держать их при себе;
  • держать рядом аптечку;
  • на всякий случай оговорить с семьей или друзьями место встречи после землетрясения;
  • во время землетрясения держаться подальше от люстр (потенциального ее места падения), зеркал, мебели, которая может рухнуть (те же шкафы), больших бытовых приборов;
  • лечь на пол возле опорной стены, прикрыв шею и голову подушкой или хотя бы руками;
  • можно спрятаться под крепким столом;
  • человек в инвалидной коляске должен тоже стать возе опорной стены, зафиксировав колеса и прикрыв голову;
  • нельзя выходить на балкон, не пользоваться лифтом.

Это же стоит делать при землетрясении в школе.

Как спастись от землетрясения на улице

Если человека землетрясение застало на улице:

  • в машине, то ему стоит припарковаться на обочине, оставив авто на ручном тормозе, машину не покидать;
  • нельзя останавливаться в туннелях, под деревьями, дорожными знаками, линиями электропередач, фонарями на мостах и под ними.

Как действовать после землетрясения

После землетрясения нужно:

  • проверить, что рядом никто не ранен, если есть пострадавшие – вызвать им скорую;
  • по телефону говорить максимально кратко и по существу: не стоит в такое время перегружать линии связи;
  • дом проверить на безопасность: нет ли пожара, утечки газа, поврежденных электропроводов и т.п.;
  • комнатные двери и шкафы открывать осторожно: из них могут выпадать вещи;
  • на улице не стоит стоять возле домов: после подземных толчков здания могут находиться в аварийном состоянии.

Напомним, жители оккупированной Макеевки, которая находится вблизи Донецка, бьют тревогу из-за серии повторяющихся землетрясений, которые начались еще год назад и продолжаются до сих пор. Люди жалуются, что из-за подземных толчков в квартирах дрожат люстры, а на домах появились трещины. 

землетрсение
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