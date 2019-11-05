Украине грозят землетрясения: что делать во время и после землетрясения

Что делать, если началось землетрясение, выяснил Главред.
Украинцев предупредили о мощном землетрясении: обещают 8-12 баллов.
Самыми опасными участками Украины считается район Зоны Вранча – Карпатских гор и запад Одесской области.
Главред решил выяснить, что делать населению, если началось землетрясение.
Как спастись от землетрясения в квартире
Алгоритм действий таков:
- до землетрясения убрать на пол тяжелые и травмоопасные вещи (книги, посуду и пр.);
- приготовить документы и деньги, держать их при себе;
- держать рядом аптечку;
- на всякий случай оговорить с семьей или друзьями место встречи после землетрясения;
- во время землетрясения держаться подальше от люстр (потенциального ее места падения), зеркал, мебели, которая может рухнуть (те же шкафы), больших бытовых приборов;
- лечь на пол возле опорной стены, прикрыв шею и голову подушкой или хотя бы руками;
- можно спрятаться под крепким столом;
- человек в инвалидной коляске должен тоже стать возе опорной стены, зафиксировав колеса и прикрыв голову;
- нельзя выходить на балкон, не пользоваться лифтом.
Это же стоит делать при землетрясении в школе.
Как спастись от землетрясения на улице
Если человека землетрясение застало на улице:
- в машине, то ему стоит припарковаться на обочине, оставив авто на ручном тормозе, машину не покидать;
- нельзя останавливаться в туннелях, под деревьями, дорожными знаками, линиями электропередач, фонарями на мостах и под ними.
Как действовать после землетрясения
После землетрясения нужно:
- проверить, что рядом никто не ранен, если есть пострадавшие – вызвать им скорую;
- по телефону говорить максимально кратко и по существу: не стоит в такое время перегружать линии связи;
- дом проверить на безопасность: нет ли пожара, утечки газа, поврежденных электропроводов и т.п.;
- комнатные двери и шкафы открывать осторожно: из них могут выпадать вещи;
- на улице не стоит стоять возле домов: после подземных толчков здания могут находиться в аварийном состоянии.
Напомним, жители оккупированной Макеевки, которая находится вблизи Донецка, бьют тревогу из-за серии повторяющихся землетрясений, которые начались еще год назад и продолжаются до сих пор. Люди жалуются, что из-за подземных толчков в квартирах дрожат люстры, а на домах появились трещины.