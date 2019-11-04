Может вызвать имунную амнезию: Супрун предупредила о новой опасности кори

Ульяна Супрун предупредила об опасности кори / vse-pro-detey.ru

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает вести свой блог, где делится полезной информацией о здоровье.

На этот раз на своей странице в Facebook "доктор смерть" предупредила о новой опасности кори и призвала делать прививки против этой болезни.

"Результаты недавних исследований показали, что вирус кори может вызвать так называемую "иммунную амнезию". Это значит, что иммунитет на время фактически забывает, как бороться с новыми инфекциями. Даже если вы уже ими болели, были против против них вакцинированы", - отметила Супрун.

По словам советчицы, иммунная амнезия длится несколько лет, впоследствии организм восстанавливает свою способность к противодействию возбудителям.

Кроме того, Супрун напомнила, что вирус кори очень заразен. Он передается воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного.

К примеру, в помещении со здоровыми людьми, которые не имеют прививки против кори, в случае контакта с больным корью заболевают 90% людей. Кроме этого, вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

"Вакцинация - единственный действенный способ защититься от кори и избежать негативного влияния на иммунитет. Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США. По Календарю профилактических прививок, дети получают первую дозу в 12 месяцев, вторую - в 6 лет", - отметила Супрун.

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