Ем и не наедаюсь: диетолог разьяснила, что делать

Диетолог обьяснила, что делать, если не наедаешься / pohudejkina.ru

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова обьяснила, что делать, если человек потребляет пищу, но не может наесться.

На своей странице в Instagram эксперт разобрала самые распространенные причины постоянного голода.

Вы действительно мало едите

Очень часто бытует мысль, что есть нужно, как мышка: блюдечко того, ложечка того. Помните, что здоровому взрослому человеку для снижения веса очень редко требуется менее 1200 ккал. Вы не должны постоянно ощущать чувство голода.

Вы едите не то, что нужно

Если ваш рацион состоит из овощей, яиц без желтка и безглютеновых хлебцев, а заправить маслом салат для вас смерти подобно, то понятно, почему вы не наедаетесь. Здесь имеет место ограничительный тип нарушения пищевого поведения и лучше пообщаться с психологом или хотя бы диетологом.

Стресс

Если вы переживаете тяжелое время в своей жизни: проблемы на работе, непонимание в семье, то это может быть одной из причин, что вы не наедаетесь и едите больше, чем необходимо. Здесь также необходимо общение с психологом.

Отсутствие осознанного потребления пищи

Если вы едите на бегу, с телефоном, перед телевизором, читая книгу, то ваш организм может пропустить чувство насыщения. Тут нужна работа с пищевым поведением, ведение шкалы голода-насыщения, тогда проблема легко решится.

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