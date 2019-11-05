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Ужасные долги: названы вещи, которые ни в коем случае нельзя одалживать

5 ноября 2019, 15:45

Чтобы самочувствие и здоровье не ухудшилось, не стоит открывать душу нараспашку и одалживать друзьям и соседям все подряд.

хлеб
Нельзя отдавать последний хлеб в доме / фото: deti-jizn.org.ua

Одалживать соседям или друзьям вещи, да и брать в долг – вполне привычное дело.

Но, как оказалось, не все можно давать в долг.

"Не все вещи безопасно давать в долг. Это может ухудшить самочувствие, нанести вред здоровью и испортить домашнюю ауру", - отметил медиум.

Соль

По словам эксперта, соль опасно одалживать — это провоцирует утечку сил и полное энергетическое истощение. Объясняется это тем, что кристаллы соли, словно губка, впитывают в себя энергию дома и человека.

Выход где? Продать соль за символическую цену - в этом случае появится защита от негативной энергии.

Украшения

Дать поносить украшение чревато опасностью. Украшения создают защитное поле вокруг своей хозяйки, а когда она расстается с ними, то защита теряется, а положительная энергия утрачивается. Это происходит потому, что камни и металлы очень чувствительны к любым энергетическим изменениям и способны "привыкать" к одному человеку. Надевая на себя чужое украшение, человек берет негативную энергию и даже может забрать в семью несчастья хозяина изделия.

Хлеб

Нельзя отдавать последний хлеб в доме. Как и любые другие последние продукты – навлечете на себя нищету. Хлеб к тому же нельзя отдавать через порог, чтобы не отдать вместе с ним семейное благополучие.

И еще: нельзя отдавать хлеб после заката. Считается, что так легко привлечь на себя сглаз или порчу, а семью будут преследовать несчастья.

Посуда и веник

Посуда и веник ни в коем случае не должны покидать дом. Кастрюли и тарелки отвечают за благополучие в семье, а веник за финансы. Расставаясь с кастрюлей или половником, человек отдает свое счастье в обмен на негативную энергию, а давая взаймы веник, он накликает на себя бедность. "Посуда является предметом, на которую можно навести порчу, поэтому стоит быть аккуратным, одалживая ее. А веник лучше подарить, если нет возможности отказать" – рассказал медиум.

Одежда

Самым опасным считается обмен одеждой с близкими подругами или родственниками. Вместе с ними можно передать свои болезни и взять чужие. А вот отдавать старую одежду нет опасности – это даже помогает очистить свою карму и принять положительную энергетику.

Медиум предупреждает: "Одолжил — призвал беду". Лучше подарить вещь или взять за нее небольшую плату, чтобы защитить себя и близких от негативной энергии.

Когда вообще лучше не давать в долг

- накануне и в день больших церковных праздников

- в день рождения ребенка

- в день отъезда кого-то из близких из дома

- после захода солнца

- в понедельник

Читайте такжеНазваны комнатные цветы, которые убивают брак и мешают замужествуНапомним, ранее были названы вещи, которые нельзя дарить. .В частности, нож в подарок – всегда к вражде. Он как бы отрезает невидимую нить, которая связывает людей.

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