Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток

Головная боль часто мучает метеозависимых людей / Фото likar.info

Метеозависимые люди часто испытывают головную боль, особенно в межсезонье. Однако, постоянно справляться с ней при помощи таблеток – не самая хорошая идея. Семейный врач Мария Горелая дала несколько полезных советов, как снять головную боль без таблеток в домашних условиях.

Как избавиться от головной боли без таблеток: пейте чай

Пока не пройдет острая головная боль, откажитесь от кофе, так как он стимулирует нервную систему, в результате голова может болеть чаще и сильнее. Вместо этого в течение дня, и особенно когда беспокоит боль, пейте горячий сладкий чай – он снимает спазм сосудов, разжижает кровь, улучшает кровоток.

Отличным помощником станет зеленый чай с имбирем или черный с лимоном. Эти напитки полны витаминов и полезных микроэлементов, которые не будут лишними в этот сложный для организма период.

Как избавиться от головной боли без таблеток: делайте самомассаж

Ощутив приближение головной боли, сделайте себе массаж. Он помогает снять мышечный спазм и не дает боли усилиться. Итак, сядьте покомфортнее, поместите пальцы на виски и надавливающим движением помассируйте голову, сводя пальцы на темени (сделайте 15 таких движений). Далее в течение 30 секунд круговыми движениями помассируйте виски. Затем давящими касаниями пальцев массируйте область вдоль линии роста волос на затылке – 1-2 минуты.

Как избавиться от головной боли без таблеток: примите горячий душ

Горячий душ с максимально терпимым режимом воды – хороший способ снять головную боль. Постойте под потоком воды (с головой) в течение 2-3 минут, пока не распарится кожа. Такая процедура помогает расширить сосуды и улучшить кровообращение. После душа лучше прилечь на 10-15 минут и полностью расслабиться.

Как избавиться от головной боли без таблеток: съешьте что-то вкусное

Часто бывает, что организм сам подсказывает, что ему нужно, так как головная боль является еще и признаком падения уровня необходимого ему вещества. Где его взять, вы знаете "подсознательно". Так, например, если при появлении боли вам захотелось шоколада, груши, яблока, яичницу или что-то другое, побалуйте себя – вам наверняка станет намного легче.

Напомним, ранее были названы народные средства борьбы с головной болью.