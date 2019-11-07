Врач указала на опасность популярных масок

Маска-пленка может негативно повлиять на эластичность кожи лица, сообщила врач / womenstalk.ru

Терапевт Наталья Гордиенко предупредила, что из-за слишком частого использования популярных масок для ухода за кожей лица - масок-пленок - может усилиться выделение кожного сала, вместо пушка, который удаляется во время снятия пленки, могут появиться темные волоски.

Маски-пленки делают лицо светлее и чище, их стоит использовать не чаще двух раз в неделю, иначе - может ухудшиться эластичность кожи, рассказала врач Обозревателю.

"…после большинства таких масок… остаются микротравмы, а это, в свою очередь, делает лицо восприимчивым к проникновению инфекций", - отметила медик.

Гордиенко добавила, что после снятия маски-пленки кожа остается без естественного защитного слоя, а из-за этого выделяется больше кожного сала и появляются прыщи.

Ранее сообщалось, что есть маска с ботокс-эффектом, которую можно приготовить в домашних условиях. Для маски понадобятся простые ингредиенты - крахмал, белок, вода и лимонный сок.