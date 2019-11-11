  1. Главная
  3. Здоровье

Самые полезные продукты ноября: назван топ-3 сезонных фруктов

11 ноября 2019, 04:02

Эксперты рекомендуют добавлять в рацион айву, гранат и хурму.

Айва
Айва  - один из очень полезных сезонных фруктов / Фото из открытых источников

В магазинах активно дорожают фрукты и овощи, которые были доступны и популярны в летний период, однако взамен на полках супермаркетов появляются сезонные продукты, которые не менее полезны для организма, а их цена не сильно ударит по кошельку. В частности, эксперты рекомендуют добавлять в рацион айву, гранат и хурму. 

Айва: польза для организма

Айва - очень полезный фрукт, в нем содержится множество важных для организма веществ: белки, жиры, углеводы, глюкоза, фруктоза, никотиновая кислота, яблочная и лимонная кислота, пектины, соли железа, магния, калия, фосфора и кальция, а также витамины А, В, С, Е и РР.

Внешне айва похожа на яблоки, но имеет более тонкий аромат, а вкус у нее - специфический и терпкий.

Айва полезна как общеукрепляющее, жаропонижающее, желчегонное и мочегонное средство. Сырой фрукт имеет антисептическое действие, а также полезна при астме и заболеваниях верхних дыхательных путей. Варенье из айвы улучшает работу пищеварительной системы, очищает организм от токсинов и является профилактикой воспалительных процессов.

Гранат: что лечит

Гранат – еще один полезный для организма фрукт, зерна которого очень богаты витаминами, а в косточках содержится достаточное количество клетчатки, которая хорошо влияет на работу кишечника. Гранат содержит 15 аминокислот, витамины К, В9 и В6 и минералы, калий, медь и фосфор, которые активизируют иммунную систему и защищают организм от вирусов.

Также гранат обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Вещество пуникалагин, которое содержится в этом фрукте, делает гранат особенно полезным для сердечно-сосудистой системы.

гранат
Гранат содержит множество полезных веществ / Фото из открытых источников

Хурма: полезные свойства

Бета-каротин, который содержится в плодах хурмы, замедляет старение кожи и образование морщин, оказывает положительное влияние на глаза, позволяет сохранить зрение. Хурма содержит моносахариды, которые хорошо влияют на работу сердечной мышцы. Для людей с сердечно-сосудистыми болезнями рекомендуется включить хурму в рацион. Также хурма богата витамином С, хорошо защищает от простуды и ОРВИ и повышает иммунитет.

хурма
Хурма полезна для профилактики ОРВИ / Фото из открытых источников

Читайте такжеТыква, запеченная в духовке, и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты

Напомним, ранее диетолог дала дельные советы, чем заменить свежие овощи зимой

Как сообщал Главред, эксперты дали несколько советов, как правильно укрепить здоровье осенью. Самыми оптимальными способами являются налаживание рациона, закаливание и избегание стрессов. 

продукты здоровье питание еда ноябрь
Сейчас вы просматриваете новость «Самые полезные продукты ноября: назван топ-3 сезонных фруктов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:14
Оливковый маникюр 2019: голливудский френч, матовые ногти и маникюр с фольгой - фото
04:02
Самые полезные продукты ноября: назван топ-3 сезонных фруктов
03:20
Ученые пояснили, как отказ от ужина способствует похудению
02:38
Курс доллара пойдет вверх: аналитик дал прогноз на неделю
01:55
"Паразиты крадут деньги": эксперт предложил разогнать Минздрав и Минобразования
01:33
"Как эти ребята умудрились": политолог засомневался в достоверности опроса в "ЛДНР"
01:09
Являетесь ли вы психопатом: эксперт назвала топ-8 признаков
00:36
11 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Анастасии и шопинга Видео
00:30
Танці з зірками 2019: 12 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск Видео
00:22
В Польше Макрону напомнили о "горячем дыхании русского медведя"
00:04
В Киеве с проломленными головами найдены ветеран АТО с женой: обвинили сына
10 ноября, воскресенье
23:45
Танці з зірками 2019 12 выпуск: Елена Кравец покинула шоу - все подробности Видео
23:41
Улыбаемся и машем: Тищенко шокировал журналистов странным поведением Видео
23:19
Польша обвинила ЕС в финансировании российского вооружения из-за Северного потока-2
22:55
Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки: Мазур перечислил фигурантов своего дела Видео
22:31
Адвоката подозреваемого по делу Вороненкова застрелили на охоте
22:08
На Первом канале Галкина сравнили с Зеленским после заявления о цензуре
21:35
В Минобороны рассказали, когда отменят призыв в армию
21:17
Убийца-беглец из Молдовы едва не зарезал украинского пограничника
20:52
У Трампа назвали условие прекращения поставок летального оружия Украине
20:34
Гороскоп на завтра: кому ждать прорыва, а кому - фантастических отношений
20:30
"Никогда в жизни не извинюсь": Москаль не жалеет, что назвал Супрун еб*нутой Видео
20:11
"Интерпол сдался": замглавы УНА-УНСО Мазур рассказал о своем задержании в Польше
19:47
У Новогнатовки боевики обстреляли машину 128-й бригады: есть раненные
19:11
Арахамия назвал юридически безграмотным заявление Голоса о выходе из Минских соглашений
19:10
Шахтер - Динамо 1:0: "горняки" победили в матче со скандалом и удалением Видео
18:40
Украинский бизнесмен лишил солиста Иванушек света и тепла
18:12
Встреча лидеров стран нормандской четверки: источник назвал вероятную дату
17:43
"Звонила в слезах": стало известно о семье расчлененной российским историком девушки
17:40
Тесты и специальная легенда: стало известно, как провели соцопрос в "ЛДНР"
17:05
В Кабмине решили ликвидировать защищенную государственную спецсвязь
16:30
Суда не будет: в Польше решили судьбу задержанного замглавы УНА-УНСО Мазура
16:18
В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине
15:58
Секс-скандал в Раде: в Слуге народа нашли замену Яременко на посту главы комитета
15:33
"А ну, покажи": Дубинский рассказал, как Корниенко проверял его телефон после скандала с пранкерами
15:13
Не дать Зеленскому шанс: нормандский саммит саботирует только Россия - СМИ
14:59
В Слуге народа определились со сроками местных выборов
14:55
Прогноз погоды на неделю: когда из Украины уйдет тепло Видео
14:52
Водная проблема усугубилась: в аннексированном Крыму высохли главные реки
14:45
"Дедуган в погонах ФСБ": в Сети ответили Филарету, зовущему бунтовать против ПЦУ
14:05
"Путинский пуделек" Венедиктов объяснил, почему Россия не торопится менять пленных
13:58
Без претензий не бывает: в Слуге народа допустили ротацию министров
13:37
Беззащитная Европа: в МИД Германии признали зависимость от США
13:32
"Партия должна быть секси": "слуги народа" получили нового руководителя политсилы
13:30
Задержание в Польше замглавы УНА-УНСО: Мазура доставили в прокуратуру Фото Видео
13:08
Разумков сложил полномочия главы Слуги народа
13:03
Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе: Меркель сделала громкое заявление
12:58
Намек на неадекватную политику: Трампу прислали обломок Берлинской стены
12:40
Верховная Рада будет распущена - Арахамия Видео
12:23
Собачья моча лечит от депрессии: в Сети стебутся над "прорывом" медицины в России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять