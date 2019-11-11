Самые полезные продукты ноября: назван топ-3 сезонных фруктов

Айва - один из очень полезных сезонных фруктов / Фото из открытых источников

В магазинах активно дорожают фрукты и овощи, которые были доступны и популярны в летний период, однако взамен на полках супермаркетов появляются сезонные продукты, которые не менее полезны для организма, а их цена не сильно ударит по кошельку. В частности, эксперты рекомендуют добавлять в рацион айву, гранат и хурму.

Айва: польза для организма

Айва - очень полезный фрукт, в нем содержится множество важных для организма веществ: белки, жиры, углеводы, глюкоза, фруктоза, никотиновая кислота, яблочная и лимонная кислота, пектины, соли железа, магния, калия, фосфора и кальция, а также витамины А, В, С, Е и РР.

Внешне айва похожа на яблоки, но имеет более тонкий аромат, а вкус у нее - специфический и терпкий.

Айва полезна как общеукрепляющее, жаропонижающее, желчегонное и мочегонное средство. Сырой фрукт имеет антисептическое действие, а также полезна при астме и заболеваниях верхних дыхательных путей. Варенье из айвы улучшает работу пищеварительной системы, очищает организм от токсинов и является профилактикой воспалительных процессов.

Гранат: что лечит

Гранат – еще один полезный для организма фрукт, зерна которого очень богаты витаминами, а в косточках содержится достаточное количество клетчатки, которая хорошо влияет на работу кишечника. Гранат содержит 15 аминокислот, витамины К, В9 и В6 и минералы, калий, медь и фосфор, которые активизируют иммунную систему и защищают организм от вирусов.

Также гранат обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Вещество пуникалагин, которое содержится в этом фрукте, делает гранат особенно полезным для сердечно-сосудистой системы.

Гранат содержит множество полезных веществ / Фото из открытых источников

Хурма: полезные свойства

Бета-каротин, который содержится в плодах хурмы, замедляет старение кожи и образование морщин, оказывает положительное влияние на глаза, позволяет сохранить зрение. Хурма содержит моносахариды, которые хорошо влияют на работу сердечной мышцы. Для людей с сердечно-сосудистыми болезнями рекомендуется включить хурму в рацион. Также хурма богата витамином С, хорошо защищает от простуды и ОРВИ и повышает иммунитет.

Хурма полезна для профилактики ОРВИ / Фото из открытых источников

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