Как сделать осень позитивной: что есть и что делать

Осенью поднять настроение можно с помощью смены обстановки, сообщила психолог / Reuters

Психолог Лариса Россол посоветовала, что для улучшения настроения в осенний период можно разнообразить досуг и откорректировать рацион.

Осень помогут сделать позитивной активный отдых и изменение обстановки, пишет Обозреватель со ссылкой на слова эксперта.

Россол также сообщила, что поднять настроение могут помочь орехи, семечки, шоколад или бананы, поскольку в них содержится много полезных веществ, в частности, гормон "счастья" - серотонин - и аминокислоты.

"Займитесь чем-нибудь очень активным. Идеальный вариант - табата, аэробика, теннис, латинские танцы.... Ваши успехи в этих видах тренировок и мощный запуск всех процессов в организме будут способствовать выработке гормонов "радости"… Чтобы не унывать, не засиживайтесь дома", - сказала собеседница.

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