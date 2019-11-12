Салют барону Втузенбаху: топ-3 правил качественного анального секса

Секс. Иллюстративное фото / ivona.bigmir.net/

Как утверждают медики, при правильно проведенном сеансе анального секса дамы легко могут получать оргазмы куда как легче, чем от вагинального интима.

Портал Cosmo опросил специалистов и те составили небольшой перечень правил хорошего и качественного анала.

Правило №1. Тщательное расслабление.

За несколько дней до запланированного анального секса девушке нужно принимать горячую ванну и руками стимулировать анальное отверстие. Лучше всего, конечно, с профильными секс-игрушками.

Правильно №2. Предварительные половые игры с партнером

Во время вагинального секса партнер должен крайне нежно ласкать анус партнерши, делать ей расслабляющий массаж, а затем, проведя подготовку, ввести в него палец. До тех пор, пока девушка не перестанет испытывать дискомфорт.

Правило №3. Строгое и четкое питание.

Несколько парадоксальная, но определенная связь. Ведь если секс планируется в то отверстие, которое природой предназначено для вывода переработанной организмов пищи, то без правильного питания не обойтись. Соответственно, за несколько дней до анала нужно налегать на еду, богатую белком — рыбу, мясо, птицу.

Напомним, ранее эксперты назвали плюсы и минусы анального секса. До этого они рассказали, чем опасен анальный секс для здоровья.



