Салют барону Втузенбаху: топ-3 правил качественного анального секса

В общем, тем парам, кто захочет побаловаться анальным сексом необходимо заучить несколько правил, что называется, как дважды два
Как утверждают медики, при правильно проведенном сеансе анального секса дамы легко могут получать оргазмы куда как легче, чем от вагинального интима.
Портал Cosmo опросил специалистов и те составили небольшой перечень правил хорошего и качественного анала.
Правило №1. Тщательное расслабление.
За несколько дней до запланированного анального секса девушке нужно принимать горячую ванну и руками стимулировать анальное отверстие. Лучше всего, конечно, с профильными секс-игрушками.
Правильно №2. Предварительные половые игры с партнером
Во время вагинального секса партнер должен крайне нежно ласкать анус партнерши, делать ей расслабляющий массаж, а затем, проведя подготовку, ввести в него палец. До тех пор, пока девушка не перестанет испытывать дискомфорт.
Правило №3. Строгое и четкое питание.
Несколько парадоксальная, но определенная связь. Ведь если секс планируется в то отверстие, которое природой предназначено для вывода переработанной организмов пищи, то без правильного питания не обойтись. Соответственно, за несколько дней до анала нужно налегать на еду, богатую белком — рыбу, мясо, птицу.
Напомним, ранее эксперты назвали плюсы и минусы анального секса. До этого они рассказали, чем опасен анальный секс для здоровья.