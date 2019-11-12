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Сексолог дала рекомендации для классного орального секса

12 ноября 2019, 02:35

В общем и целом, для того, чтобы получить качественный оральный секс, парам нужно будет чуть поднапрячься

Девушка с кондомом
Иллюстративное фото / https://express-k.kz/

Сейчас половую жизнь в паре (особенно в давно сложившейся) практически невозможно представить без регулярных занятий оральным сексом.

Портал Teleprogramma поговорил с сексологом Ариной Вискалином, которая дала несколько рекомендаций для женщин ради качественного орала. 

Правило №1. Уважать пенис. Если женщина будет восхищаться, здороваться и поклоняться "агрегату" своего партнера, то пол-дела уже сделано. Еще прокатят фразы типа: "Так тосковала! Давай оближу как следует?". Мужчина от такого наверняка придет в восторг. 

Правило №2. Выбирать удобную позу. Здесь подойдут те позиции, в которых мужчина лежит. В таком случае дама сама сможет контролировать глубину входа. Для дополнительных ощущений ему можно даже связать специальным скотчем руки.

Правило №3.Следить за лицом. Множество мужчин и не думают обуздывать своего внутреннего нарцисса и обожают смотреть на то, партнерша делает ему минет. Что же - дамам придется подыграть их эго и изображать на лицах бескрайнее удовольствие и наслаждение. Как будто пенис - это вкуснейшее мороженое или классный банан.

Напомним, ранее эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса. До этого они развенчали популярный миф об оральном сексе.
 

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