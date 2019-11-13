Комаровский объяснил, как уберечь маленьких детей: основные советы

Детям нельзя разрешать прыгать на кровати, подчеркнул педиатр.
Чтобы уберечь маленького ребенка от травм стоит прислушаться к ряду основных советов, в частности, не оставлять малыша одного на поверхностях, у которых нет ограждений.
Нельзя другим детям разрешать носить малыша на руках, привел основные советы в Instagram педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский.
Медик подчеркнул, что острые предметы необходимо хранить в ящиках, которые закрываются на защелку-замок, стеклянные - высоко или в шкафах, которые закрываются, а неустойчивую мебель нужно прятать или фиксировать.
Как уберечь малыша от травм - ряд основных советов от Комаровского:
- Игрушки в манеже или в кровати могут стать для ребенка ступеньками - малыш может выбраться или выпасть;
- Фиксируйте защелками боковые стенки кроватки;
- В автокреслах и колясках используйте ремни безопасности;
- У окон не размещайте мебель;
- Накладывайте на острые края мебели и углы специальные защитные элементы;
- Установите на окнах защиту, чтобы их не смог открыть ребенок;
- Ребенок может выпасть, если обопрется о москитную сетку;
- Блокируйте входы-выходы с лестниц и двери на балкон;
- Нельзя оставлять игрушки, разбросанными по полу;
- В скользких местах должны быть коврики из резины;
- Ребенку нельзя разрешать прыгать на диванах, кроватях и подобной мебели;
- За малышом в гостях нужно пристально следить.
Ранее Евгений Комаровский поделился, что родителям нужно правильно любить своих детей - малышам стоит уделять внимание, а не просто давать сладости, которые являются одним из самых легкодоступных способов получения удовольствия.