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Комаровский объяснил, как уберечь маленьких детей: основные советы

13 ноября 2019, 05:25

Детям нельзя разрешать прыгать на кровати, подчеркнул педиатр.

Детей нельзя оставлять одних на поверхностях без нет ограждений, отметил Евгений Комаровский
Детей нельзя оставлять одних на поверхностях без нет ограждений, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Чтобы уберечь маленького ребенка от травм стоит прислушаться к ряду основных советов, в частности, не оставлять малыша одного на поверхностях, у которых нет ограждений.

Нельзя другим детям разрешать носить малыша на руках, привел основные советы в Instagram педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский.

Медик подчеркнул, что острые предметы необходимо хранить в ящиках, которые закрываются на защелку-замок, стеклянные - высоко или в шкафах, которые закрываются, а неустойчивую мебель нужно прятать или фиксировать.

Как уберечь малыша от травм - ряд основных советов от Комаровского:

  • Игрушки в манеже или в кровати могут стать для ребенка ступеньками - малыш может выбраться или выпасть;
  • Фиксируйте защелками боковые стенки кроватки;
  • В автокреслах и колясках используйте ремни безопасности;
  • У окон не размещайте мебель;
  • Накладывайте на острые края мебели и углы специальные защитные элементы;
  • Установите на окнах защиту, чтобы их не смог открыть ребенок;
  • Ребенок может выпасть, если обопрется о москитную сетку;
  • Блокируйте входы-выходы с лестниц и двери на балкон;
  • Нельзя оставлять игрушки, разбросанными по полу;
  • В скользких местах должны быть коврики из резины;
  • Ребенку нельзя разрешать прыгать на диванах, кроватях и подобной мебели;
  • За малышом в гостях нужно пристально следить.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что родителям нужно правильно любить своих детей - малышам стоит уделять внимание, а не просто давать сладости, которые являются одним из самых легкодоступных способов получения удовольствия.

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