Комаровский объяснил, как уберечь маленьких детей: основные советы

Детей нельзя оставлять одних на поверхностях без нет ограждений, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Чтобы уберечь маленького ребенка от травм стоит прислушаться к ряду основных советов, в частности, не оставлять малыша одного на поверхностях, у которых нет ограждений.

Нельзя другим детям разрешать носить малыша на руках, привел основные советы в Instagram педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский.

Медик подчеркнул, что острые предметы необходимо хранить в ящиках, которые закрываются на защелку-замок, стеклянные - высоко или в шкафах, которые закрываются, а неустойчивую мебель нужно прятать или фиксировать.

Как уберечь малыша от травм - ряд основных советов от Комаровского:

Игрушки в манеже или в кровати могут стать для ребенка ступеньками - малыш может выбраться или выпасть;

Фиксируйте защелками боковые стенки кроватки;

В автокреслах и колясках используйте ремни безопасности;

У окон не размещайте мебель;

Накладывайте на острые края мебели и углы специальные защитные элементы;

Установите на окнах защиту, чтобы их не смог открыть ребенок;

Ребенок может выпасть, если обопрется о москитную сетку;

Блокируйте входы-выходы с лестниц и двери на балкон;

Нельзя оставлять игрушки, разбросанными по полу;

В скользких местах должны быть коврики из резины;

Ребенку нельзя разрешать прыгать на диванах, кроватях и подобной мебели;

За малышом в гостях нужно пристально следить.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что родителям нужно правильно любить своих детей - малышам стоит уделять внимание, а не просто давать сладости, которые являются одним из самых легкодоступных способов получения удовольствия.