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Жидкости литр и вкусный клитор: рекомендации для качественного куннилингуса

13 ноября 2019, 04:47

В общем, есть надежные советы для того, чтобы наверняка удовлетворить женщину куннилингусом.

Куник
Куник. Иллюстративное фото / Heaclub

Несмотря на то, что среди мужчин по-прежнему бытует мнение, что ублажение оральное своей партнерши - штука мерзкая и "реальному самцу" не подходящая, в последнее время дамы все упорнее и упорнее настаивают - на качественный минет нужно отвечать хорошим куннилингусом.

Портал Brodude составил топ-3 рекомендаций для того, чтобы сделать куннилингус незабываемым для женщины.

№1. "Рисовка языком алфавита". Такая система содержит в себе целый ассортимент различных техник и подходов. Мужчине нужно расширять амплитуду как можно шире, а затем - сужать, сосредоточившись исключительно на клиторе.

№2. Активные сосущие ласки. Когда дама сильно возбуждается, то мужчине стоит осторожно засасывать ее клитор и постепенно все сильнее и сильнее проводить по нему языком - с ускорением ритма. 

№3.  Использование носа, щек, подбородка (но лишь тщательно и гладко выбритого) Царапины там — это больно!) и шевели ими. Даже если ты просто используешь свой рот, поворачивай лицо из стороны в сторону, тоже хорошая стратегия.  

Напомним, ранее эксперты рассказали, как сделать оральный секс незабываемым. До этого эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом.

https://glavred.info/health/10111211-igra-na-kozhanoy-fleyte-top-3-soveta-dlya-shikarnogo-oralnogo-seksa.html

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