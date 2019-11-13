Нескучная возня: топ-3 способа добиться хорошего секса

Секс. Иллюстративное фото / cosmo.com.ua

Что сказать - в сексе точно нет пределов ни совершенству, ни совершенствованию своих навыков.

Журнал Maxim опубликовал небольшую подборку простых советов известного сексолога Дэвида Де Анджело, которые помогут усовершенствовать интим любой паре.

"Дверь на ключ - и с винцом тоска". Партнер выступает жанре: "Озабоченный сомелье", беря и плеща партнерше на трусики немного вина (белье нужно обязательно брать хлопковое). А затем как бы пьем и слизывает получившееся.

"Пока не меркнет свет - пока горит свеча". Девушка раздевается и ложится на спину. Затем - поднимает колени и слегка раздвигает ноги. Партнер выключает свет и делает куннилингус. При этом он старается внимательно отслеживать горящий фитиль и при каждом колебании пламени делать страстное движение языком.

"В любом месте веселее вместе". Партнер берет конфетки M&Ms или нечто похожее и тщательно лепить их на тело партнерши. Затем выключается свет и его язык отправляет в чрезвычайно увлекательное путешествие по женскому телу - по всем, так сказать, переулкам-закоулочкам.

Напомним, ранее эксперты озвучили топ-5 способов чувственного секса с мощным оргазмом. До этого в Сети появился топ-5 способов получить потрясающий секс.