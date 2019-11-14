Право на "лево": ученые выяснили, почему мужчин тянет на секс на стороне

Вот оно что - оказывается, мужчин тянет на секс со всякимпи "шалававами", "шаболдами", "шмарами" (определений дамы придумали много) строго по научной причине.
Повышенное содержание в организме мужчин гормона окситоцина делает их гораздо более заинтересованными в сексе со случайными партнерами.
Соответствующее сообщение опубликовал портал МедикФорум со ссылкой на исследование, которое провели ученые из Китая.
По их информации, окситоцин пробуждает сексуальное влечение мужчин — причем именно к женщинам, склонным к изменам своим партнерам.
Ученые полагают, что половой фактор — крайне важен для мужчины на первоначальном этапе взаимоотношений, чем выбор романтического спутника. Однако, по мере развития отношений, окситоцин в значительной степени укрепляет и эмоциональные связи.
Напомним, ранее ученые рассказали, как распознать в человеке склонность к изменам. До этого психологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на измену.