Право на "лево": ученые выяснили, почему мужчин тянет на секс на стороне

Измена. Иллюстративное фото / speedating.kiev.ua/

Повышенное содержание в организме мужчин гормона окситоцина делает их гораздо более заинтересованными в сексе со случайными партнерами.

Соответствующее сообщение опубликовал портал МедикФорум со ссылкой на исследование, которое провели ученые из Китая.

По их информации, окситоцин пробуждает сексуальное влечение мужчин — причем именно к женщинам, склонным к изменам своим партнерам.

Ученые полагают, что половой фактор — крайне важен для мужчины на первоначальном этапе взаимоотношений, чем выбор романтического спутника. Однако, по мере развития отношений, окситоцин в значительной степени укрепляет и эмоциональные связи.

Напомним, ранее ученые рассказали, как распознать в человеке склонность к изменам. До этого психологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на измену.