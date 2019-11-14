Ни стона, ни всхлипа: эксперты рассказали, как заниматься сексом тихо и без шума

Секс. Иллюстативное фото / Единственная

Если паре вдруг крайне охота секса, а обстановка рядом неподходящая, это не повод его откладывать до более подходящего момента. началась в неподходящий момент, например, в гостях, необязательно отказываться от удовольствия.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Woman Hit. Для начала специалисты советуют включить музыку (но не слишком громкую) – она поможет заглушить стоны и вздохи от любопытных соседей.

Для того,чтобы кровать в неподходящий момент не заскрипела, лучше заниматься сексом прямо на полу.

В крайнем случае, можно поступить как в фильмах-ромкомах, устроить интим в ванной, убежав от остальных гостей. Нужно только помнить: а) воды много не тратить - она недешевая; б) в пылу страсти не нахлебаться воды.

Напомним, ранее психологи выяснили, почему у людей периодически исчезает секс в браке. До этого в США психологи назвали опасность секса до брака.



