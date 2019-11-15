Эксперт рассказала, какие цветы нужно ставить в спальне ради хорошего секса

Девушка. Иллюстративное фото / Ali3

Ухоженные и здоровые цветы в доме ‒ крайне красивая штука. Однако выделяемые ими вещества вполне способны мешать нормальной сексуальной жизни пары.

Такое сообщение опубликовал портал Sputnik со ссылкой на авторитетного флориста Серафиму Агеенко.

По ее словам, орхидея фаленопсис может испортить сексуальную жизнь парам и именно поэтому цветок лучше не ставить в спальню,

Читайте такжеБоком и с прискоком: в Сети опубликовали топ-10 самых популярных секс-поз"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что этот цветок мешает молодым парам. Это декоративное тропическое растение больше подходит для оформления гостиной", ‒ пояснила Агеенко.

А вот обычная фиалка, по словам флориста, как раз способствует нормальной семейно-сексуальной жизни.

"Чтобы все хорошо было у молодых пар, в спальню надо поставить фиалку. Эти цветы очень благоприятно действуют на семейную жизнь и ее благополучие. Для этого надо ставить как можно больше фиалок", ‒ заявила Агеенко.

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