Длинная стоямба: женщины рассказали, какой длины пенисы их устраивают

Размер пениса. Иллюстративное фото / Zdorovieinfo

Один из главнейших вопросов, который терзает мужскую часть человечества - какой длины пенисы будут достаточны для полного удовлетворения женщин.Г

Группа ученых из Нью-Мексико и Калифорнийского университета привлекли к исследованию 75 женщин, от 18 до 65 лет, сообщает портал Cosmo. Для них распечатали на 3D-принтере 33 модели пенисов разной длины и попросили участниц распределить в формате: "от самого привлекательного до самого отвратного".

"16 сантиметров эрегированной плоти. Вот оно — золотое сечение идеального члена", - заявили ученые после окончания исследования.

Выяснился также интересный факт - для секса в долгих отношениях дамы предпочитают именно шестандцатисантиметровые пенисы. А для кратковременных интрижек - мужчин с немного большими достоинствами.

Напомним, ранее сексолог рассказала, почему мужчины комплексуют из-за размеров пенисов. До этого ученые выяснили, от каких факторов зависит длина мужских пенисов.