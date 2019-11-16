Проверено - мин нет: женские советы по крутому оральному сексу

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Если мужчина обожает оральные ласки и постоянно просит партнершу побаловать его ртом, то он должен соблюдать несколько простых правил, которые сделают минет обоюдно приятным.

Портал Точка провел опрос девушек и соответствующий перечень правил составил.

№1. Размер пениса. Мужчинам нужно взять и перестать уделять столько внимания размерам своего достоинства. Ну а после - расслабиться и просто получать удовольствие.

№2. Гигиена. Минет нормальный не получится, если мужчина забудет о регулярной помывке и смене трусов (они себя не очистят).

№3. Поощрение словом/стоном. Когда девушка орально ублажает парня, то ей важно иметь обратную связь. То бишь понимать: какие ее ласки приятны, а какие - нет. Посему лучше стонать или говорить что-то. Только не в духе: "Соси мой чупа-чупс, детка".

№4. Камшот (выстрел спермы на лицо) – моветон. Несмотря на все исследования о пользе спермы для женской кожи и организма вообще, если мужчина желает покосплеить любимого порноактера и выпульнуть жидкость со своим генофондом - то это нужно оговаривать заранее. Иначе послевкусие от минета будет испорчено бесповоротно.

№5.Глотать сперму или не сплевывать. Здесь все сугубо индивидуально. Хватает девушек, которые с радость попробуют "белковый коктейль", а есть - которые выскажутся в духе: "Я не так воспитана". Так что опять уговор за уговором.

Напомним, ранее эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете. Ранее в Сети появился топ-3 советов для шикарного орального секса.

